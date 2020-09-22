利曼之路｜香港車手再奪季 許建德放眼Le-Mans 24

香港車手許建德上周出戰於法國舉行的「利曼之路」賽事，首次參賽即取得季軍，他指今次在利曼出賽的經驗有助他日後挑戰利曼24小時耐力賽。

許建德月中在GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）贏得分站冠軍，成為首位在賽事奪冠的香港車手。上星期他夥拍英國車手Chris Froggatt轉戰在法國利曼薩特賽車場舉行的「利曼之路」。Froggatt負責的首回合排位造出3分57秒424圈速，令許建德可以第七名起步，於交棒前已升上第七位。由於兩人首次參賽，需要在交棒時於維修區多停五秒，Froggatt重新起步成功收復失地，最終以第四名衝線。

次回合由許建德負責排位，他造出4分01秒956圈速，Froggatt以第五名起步。因前一晚下雨，濕滑的賽道環境相對困難，但Froggatt仍能發揮應有速度。許建德接棒後進佔第二位，雖隨後被超越，但仍然在零失誤的情況下與後車保持距離，成功守住第三位，登上頒獎台。

許建德賽後指首次參賽就能企上利曼頒獎台，成績極為理想。由於「利曼之路」為利曼24小時耐力賽的支援賽事，今次參賽讓他汲取珍貴的實戰經驗，有助他日後挑戰利曼24小時耐力賽。

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