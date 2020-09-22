意大利公開賽│破紀錄36奪大師賽錦標 祖高域：好彩及時上力

網壇「一哥」祖高域周一在意大利公開賽，以直落兩盤擊敗舒華斯文，破紀錄贏得個人第36項大師賽冠軍。

祖高域在首盤雖然犯了18次無壓力下失誤，但憑着強勁的正手底線抽擊，他在第12局打破舒華斯文的發球局，先贏一盤7:5。舒華斯文在第二盤一開始便成功破發，但祖高域未有自亂陣腳，並憑着穩定的發揮，兩度破回對手的發球局，再贏一盤6:3，第五度贏得這項1000分級大師賽冠軍，為月尾出戰法網打下一支強心針。

「我真很高興。這是很好的一周，亦是充滿挑戰性的一周。在最需要的時候，我打出了最好的表現。能夠及時上力，我感到很自豪。」祖高域說。

連同今仗在內，祖高域在今年32場比賽共錄得31勝，並贏得四項錦標，而他唯一一場敗仗，正是因為在美網16強發脾氣，擊球誤傷司線員而被取消資格。這位塞爾維亞球星在9月27日揭幕的法網，勢將成為拿度爭取第13次封王的最大阻力。

1000分大師賽奪標紀錄

第1位：祖高域（36項）

第2位：拿度（35項）

第3位：費達拿（28項）

第4位：阿加斯（17項）

第5位：梅禮（14項）

註：只列前5名

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