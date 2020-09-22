英超戰報│曼城3:1屠狼 約炮醜聞主角菲爾科頓有波入

曼城周一在英超聯賽，作客以3:1擊敗狼隊，旗開得勝。

開賽後20分鐘，奇雲迪布尼在禁區內被狼隊的路曼沙斯侵犯，獲球證判處12碼，這名比利時中場親自操刀命中，為曼城先開紀錄。32分鐘，新星菲爾科頓為客軍將比分拉開至2:0。半場落後兩球的狼隊。於78分鐘由魯爾占美尼斯追回一球，但戰至補時間5分鐘又被曼城前鋒加比爾捷西斯攻入一球，最終以1:3落敗。

對於曼城在新球季旗開得勝，領隊哥迪奧拿表示非常滿意：「球員的表現很好，我們深知會很難踢，但今仗真的很精采。所有人都做得很好，能夠以這種方式展開球季當然是好，但這亦只不過是一場比賽而已。」

除此之外，哥帥又點名盛讚早前隨英格蘭作客冰島時爆出「約炮」醜聞的菲爾科頓。「他（菲爾科頓）的表現好極了，特別是那個入球，以及在下半場的演出。雖然有點疲累，但整體來說我們踢了一場很好的比賽。」哥迪奧拿說。

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