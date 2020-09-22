英超│開鑼戰即有1入球1助攻 奇雲迪布尼：贏英超緊要過破紀錄

曼城周一在英超新球季第一擊，作客以3:1擊敗狼隊，奇雲迪布尼除了射入一球12碼外，在補時階段亦造就加比爾捷西斯攻入一球。這位上季交出了20次助攻，追平英超紀錄的比利時中場賽後表明，為曼城爭奪比追逐個人紀錄更加重要。

迪布尼上季合共交出了20次助攻，追平由阿仙奴名宿亨利在02/03年球季創下的英超紀錄，但他表明不會強求進一步刷新紀錄。「我寧願只5個入球及5次助攻，但最終能夠贏得錦標。你可以從不同層面作出很大的貢獻，我知今時今日大家都很着重統計數字。我是一名中場球員，需要從多方面為球隊帶來貢獻，這就是我正在嘗試做的事。」迪布尼說。

對於老拍檔大衛施華離隊，迪布尼勢將要承擔更大的進攻責任，但他直言未有感到太大壓力：「沒有（感到壓力），大衛施華曾是我們陣中一位非常優秀的球員，我無法複製他所做的事情，每個人都要盡力發揮自己的長處，而我亦只能以我自己的方式協助球隊。大衛施華是做能在狹小空間踢球的大師，而我們陣中亦有這種球員。當然，無論是在球場內外，我們都會掛念着他。」

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