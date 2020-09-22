大聖歸來│摩連奴爆料巴利可提前復出 利古朗下周日英超登場

英超球會熱刺領隊摩連奴透露，重返該隊的球星加里夫巴利應可提前復出，不用養傷四星期之久。另外，以2,500萬鎊（約2.5億港元）轉會費加盟的西班牙後衛利古朗，則會在下周日主場對紐卡素時初登場。

熱刺醫療隊早前為巴利的身體初步檢查後，發現其膝部有傷，並稱他最多要休養四周，意味着巴利的回巢首戰要等多一個月，或在10月歐國聯比賽結束後才首次上陣。不過摩連奴就表示，巴利有望提前復出。他說：「我不知道巴利何時可復出，唯一知道的是，他非常積極，因為他對能效力在其心中佔一席位的球會非常高興。當一個球員很積極想比賽時，復原和回復比賽最佳狀態的時間就可以縮短，而我們會全力協助他。巴利加盟我們很高興，當他可恢復練習和比賽時，我們會更高興，因為巴利應是世界上其中一名最佳球員。」

至於同時由西甲皇馬加盟的後衛利古朗，則有望在下周日首次為熱刺於英超上陣。摩連奴說：「利古朗無法趕及在周中的比賽上陣，但我會說到下周日的比賽時，他便可落場作賽。」

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