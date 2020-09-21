蘋足全場：絕殺金塊　AD致敬Kobe

周日季後賽西岸決賽湖人鬥金塊第二回合，今戰續用「大球陣」應戰的紫金兵團，曾有16分的領先優勢，惟全隊第四節命中率急降且有多次失誤，結果在最後20.8秒被金塊反超。可幸今場獲31分和9籃板的安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），於尚餘2.1秒下出手射入絕殺三分球，協助湖人以105:103險勝金塊，場數領先至2:0。

首戰改用「大球陣」的湖人上仗於金塊禁區取得極大優勢，惟對手今戰已針對其陣容作出部署，且球隊於賽事後段出現較多失誤和犯規，導致幾乎被逆轉。上半場湖人仍然主導形勢，首兩節已攻入20分的勒邦占士（LeBron James）帶領球隊半場領先金塊10分，換邊後甚至將分差拉開至最多16分。惟頑強的金塊再憑祖傑（Nikola Jokic）和謝美梅禮（Jamal Murray）接連得分，湖人第3節被追至82:78。

關鍵一節湖人出現命中率急跌的問題，眾將更錄得多次失誤，湖人僅餘20.8秒時被金塊反超102:103。幸今戰表現慢熱的AD下半場回勇，個人獨取22分，並於最後2.1秒湖人落後1分時，跑出空位趕及投進絕殺三分球，湖人終以兩分險勝。AD入球後更大喊拜恩（Kobe Braynt）的名字，他賽後受訪也向對方致敬：「我們從不希望穿着這件（曼巴）球衣在比賽落敗。」兩軍將在香港時間周三進行第三回合。

文：華弟