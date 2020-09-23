堅借用 │ 官宣9,000萬借用一季 莫拉達重返祖雲達斯

意甲班霸祖雲達斯周二官宣，以1,000萬歐元（約9,000萬港元）借用馬德里體育會前鋒艾華路莫拉達一季。

現年27歲的西班牙國腳莫拉達，2014至2016年曾經效力祖記，各項賽事為該隊上陣93場射入27球，贏得的錦標包括兩屆意甲聯賽冠軍。

祖雲達斯在球會官網宣佈︰「莫拉達將是球隊今年的成員，可以選擇再延長借用一年並附有買斷的選項。」祖記補充，莫拉達的買斷費用為4,500萬歐元，分三年支付、每年付1,500萬歐元。續借用一季的費用則為1,000萬歐元，2022年完成借用後可以3,500萬歐元買斷。

祖記表示︰「沒有甚麼比起回家更令人興奮，而艾華路莫拉達重返都靈真的太好了。」正爭取破紀錄意甲10連冠的祖雲達斯，周日在今季聯賽首戰旗開得勝，以3;0取森多利亞。

莫拉達職業生涯亦曾效力皇家馬德里和車路士，2019年1月由車仔外借至馬體會，今年7月1日剛結束借用期，與馬體會簽下永久合約。上季，他各項賽事為馬體會上陣44場射入16球，在西甲出賽34場則取得12球進賬。

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