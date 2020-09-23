英聯盃 │ 莫耶斯與兩球員賽前確診武肺 槌仔照炒侯城5:1

「槌仔幫」韋斯咸領隊莫耶斯及兩名球員伊沙迪奧普和祖舒古倫，周二在球隊主場對侯城的英格蘭聯賽盃第3圈賽前確診武漢肺炎，不過球隊在施巴斯坦賀拿和耶莫蘭高分別梅開二度下，仍然以5:1大炒該英甲對手，晉身第4圈。

57歲的莫耶斯與後衞伊沙迪奧普及中場祖舒古倫，是在球隊準備對侯城的英聯盃時獲通知確診武漢肺炎，兩名球員原本都被列入了大軍名單，結果雙雙被撤回。韋斯咸在聲明中說︰「領隊和兩名球員立即離開了球場並回家。三人全都沒有症狀，現在將會遵從英格蘭的公共衞生及英超的相關指引和協議。」

聲明表示，周二的比賽會如期進行，球隊由助理領隊阿倫艾雲負責督師。開賽18分鐘，主場的韋斯咸便由辛迪加斯接應耶莫蘭高助攻後先開紀錄，耶莫蘭高於45分鐘再交出助攻，由施巴斯坦賀拿射入，「槌仔幫」完半場領先侯城2:0。

換邊後，施巴斯坦賀拿博得12碼，耶莫蘭高操刀中鵠，韋斯咸於56分鐘領前至3:0。侯城於70分鐘由馬歷韋奇斯追回一球，惟戰至補時1分鐘，施巴斯坦賀拿接應蘭仙尼傳送後再建一功，韋斯咸將比數拉開至4:1，僅1分鐘後，耶莫蘭高亦射入個人今場第二球，助「槌仔幫」以5:1大勝侯城晉級。

由於莫耶斯、伊沙迪奧普及祖舒古倫將要自我隔離至少10日，表示他們將未能出席訓練、本月27日對狼隊的英超聯賽以及下周的英聯盃第4圈賽事。

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