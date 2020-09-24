歐超盃︱又嚟兩出兩入 傳費歷克想拜仁再簽無班落葛斯

今晚將於匈牙利出戰歐洲超級盃的拜仁慕尼黑，今夏有多名中場相繼離開，先有堤亞高艾簡達拿已經離隊加盟利物浦，另外菲臘比古天奴及比列錫借用期滿離開。中場缺乏人手之下，最近有傳媒報道指教練費歷克希望球隊簽回曾經效力拜仁，現時為自由身的馬里奧葛斯。繼兩出兩入多蒙特以後，會否同樣兩出兩入拜仁。

過去葛斯於13年由多蒙特轉投拜仁，不過效力3季時間因受傷及患病越踢越沉，最終於16年夏天回歸多蒙特，然而去季被多蒙特教練法夫利棄用，最終球隊亦未有打算與其續約，季後以自由身再次離開多蒙特。早前圍繞葛斯有不少轉會轉聞，曾經有指他或會跟隨恩師高普加盟利物浦，又有指近年打算大搞的哈化柏林有意簽入這位前德國國腳，但一概只聞樓梯響，至今依然未有班落。

近日有指拜仁教練費歷克向球會提議可以簽入這位28歲的中場，不過有傳球會管理對此宗交易有所猶疑，認為簽入葛斯無助球隊提升戰力，更令球隊承受不必要的傳媒壓力。然而，自由身身份為葛斯的一大優勢，球隊相對所冒風險較少，加上費歷克執任拜仁主帥後，亦令湯馬士梅拿及謝路美保定等重拾狀態，或可幫助葛斯重上高峯，且看最終這位德國中場會否第二次加盟拜仁。

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