武漢肺炎 │ 踢完皇馬揭幕戰確診 奧迪加特等第二次檢測結果

西班牙傳媒報道，皇家馬德里中場馬田奧迪加特確診武漢肺炎，目前正在等候第二次檢測結果。周日在皇馬作客以0:0賽和皇家蘇斯達的西甲新球季首戰正選披甲的奧迪加特目前正自我隔離，如果第二次檢測結果仍然陽性，他將會缺席皇馬本周本對貝迪斯的西甲聯賽及至少另外兩場賽事，分別為9月30日對華拉度列及10月4日對利雲特。

據西班牙電台Onda Cero報道，皇蘇及皇馬在周日賽後都有進行例行檢測，當中有一個呈陽性的個案。有報道指，皇馬一隊大部份球員周二都放假，但奧迪加特周二有與部份隊友一起操練，他目前已居家自我隔離，而皇馬全隊都將進行檢測，以查看感染有否擴散。

21歲挪威中場奧迪加特結束了不斷外借的生涯，今夏由皇家蘇斯回歸皇馬。上季，奧迪加特各項賽事為皇蘇上陣36場射入7球，當中包括在西甲上陣31場射入4球，協助球隊取得歐霸盃資格。

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