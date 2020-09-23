英超︱列斯聯再增兵 2億簽洛蘭迪修補防線

西甲球會皇家蘇斯達周三宣佈，已經同意將隊中的27歲後衞迪亞高洛蘭迪出售至英超球隊列斯聯，據報轉會費為2,000萬鎊。

皇蘇周三發表聲明確認迪亞高洛蘭迪將會前往列斯接受體測，並感謝這位27歲後衞過去3年在皇蘇的貢獻。皇蘇未有公佈今次轉會細節，不過據英國傳媒報道，這位西班牙後衞的轉會費約為2,000萬鎊。

迪亞高洛蘭迪出身於皇家馬德里青年軍，不過升上一隊之後大部份時間都遭到外借，直至2017年才正式轉投皇蘇。洛蘭迪上季就為球隊上陣30次，協助皇蘇獲得西甲第6名以及打入西班牙國王盃決賽。

列斯聯升班後首兩場英超對利物浦及富咸，合共入7球失7球，可見進攻慾望強的他們，防守有不少漏洞，簽入司職中堅的洛蘭迪，就是想改善防線質素。

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