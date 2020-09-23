NBA │最佳教練第三名 當路雲任公牛主帥

公牛周二宣佈，聘請了前雷霆教練當路雲（Billy Donovan）出任球隊新帥，但未有透露合約詳情。

55歲的當路雲過去五季出任雷霆主帥，今季NBA最佳教練選舉獲第三名，惟雷霆於西岸季後賽首圈出局後，他拒絕了與球隊續約。

2018年12月坐正任公牛教練的保爾倫，連續兩季未能領軍打入NBA季後賽後於今年8月被辭退。公牛之後曾與多名候選人洽談，直到當路雲離開雷霆，公牛籃球營運副總裁卡利索華斯（Arturas Karnisovas）便全力爭取對方加盟。

當路雲執教雷霆五季戰績為243勝158負（勝率60.8%），並且連續五季都晉身季後賽，不過除了首季躋身西岸決賽並以3:4被勇士淘汰，隨後四季都於季後賽首圈出局。當路雲執教勝率（至少100場計）在NBA歷史中排第16，在現役主帥中只是排在72.1%的奴斯（Nick Nurse）、70.9%的卡爾（Steve Kerr）及67.5%的普波域治（Gregg Popovich）三人之後。

卡利索華斯周二在球會聲明中表示「我們為歡迎比利（當路雲）和他的家人來芝加哥公牛而很高興。其教練生涯持續取得的成就令他處於不同級別。我們覺得他幫助球員個人和集體發揮潛能的能力，與我們的球員陣容將可以互相配合得很好。

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