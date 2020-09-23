英超 ｜ 阿仙奴險簽系列又多一人 李城執雞買「新戴巴拿」安達

李斯特城早前成功由意甲球會羅馬借用土耳其國腳辛基斯安達一年，不過這位翼鋒原來又是阿仙奴的險簽系列，只因槍手最後決定不簽，安達才有機會成為「狐狸」一員。

事件始於阿仙奴上季將不合用的米希達利恩借用予羅馬，而羅馬對該阿美尼亞國腳的表現非常滿意，於是向槍手建議，阿仙奴付870萬鎊（約8,700萬港元）購入安達，換取羅馬簽下米希達利恩。不過兵工廠沒選擇此方案，反而在8月31日跟米希達利恩解約，而後者隨後也正式加盟羅馬。至於事件另一主角安達，結果被外借予李城，而狐狸還可在季後優先購下這名23歲的土耳其國腳。

對於自己即將出戰英超，安達就表示這是自己一直以來的夢想：「我一直都希望在英格蘭踢球，這次給予我在英超比賽的好機會。我會嘗試在場上場下幫助隊友，而我覺得自己速度很快以及可以為球隊創造很多機會。加上我有好朋友在李城效力，很高興可以與蘇恩古，而我過去之所以會經常觀看李城比賽的原因亦是他。」

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