英聯盃︱師徒逢對戰就有一人中武肺 阿迪達莫耶斯最好不見面？

所謂山水有相逢，阿仙奴3月時因領隊阿迪達確診武漢肺炎，令球賽停擺前與兵工廠交手的韋斯咸全體職球員嚇破膽，生怕自己「中招」，殊不知兩隊上周在新一季對賽後，這次輪到韋斯咸主帥莫耶斯感染病毒，幸好兵工廠在周三英聯盃對陣李斯特城前，據報全體職球員都通過檢測，沒有人確診。

韋斯咸周二證實主帥莫耶斯，以及兩名球員伊沙迪奧普和祖舒古倫齊齊確診武肺。對兵工廠的上周英超賽事，只有祖舒古倫不在陣中，伊沙迪奧普踢足全場90分鐘，而莫耶斯也在場邊督師，並且賽後與對方主帥阿迪達互相擊拳；因此當莫耶斯確診後，阿迪達本人即引來二度確診的風險。

不過，對陣李城前的病毒檢測，據報暫時未有驗出任何兵工廠球員出現陽性個案，或者該隊一班職球員應可暫時放下心頭大石。

阿迪達球員時代曾替莫耶斯帶領的愛華頓效力，兩人關係親密，想不到現在這兩師徒兩次以領隊身份相逢，就變成兩支球隊之間的武肺疑雲。

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