英聯盃︱曾經睇唔起英超踢高波 施華36歲牛一願望：家陣踢多1年都得

今季由巴黎聖日耳門（PSG）過檔車路士的巴西中堅堤亞高施華，坦言以往從來看不起只重高空攻勢的英超，但隨着時間轉變，多了球隊開始踢地面戰，才令他改觀。

堤亞高施華剛在周二過了他的36歲生日，年事已高的他竟在此歲數才登陸英超，但他認為今時今日與過往自己對英超的印象，已經有所分別。

「假如和你們說以前有想過在英超賽場上奔馳，就是在說謊，反而從來沒有想過會來到此地，因為這裏的足球風格對我來說難度太高，我過去的印象就是長傳、高空球和遠射等......」他續謂：「隨着時間過去，英超開始轉變，多了技術含量，有球隊專攻地面戰，利用兩閘壓上前進攻，很多球隊都有自己的想法和能力，否則以前的風格是不可能吸引我，我也不喜歡以及了解自己的能力。慢慢地，這種想法才改變了。」

這位可能與另一新兵芝維爾在英聯盃首度披甲的巴西國腳，也指目前雖與車仔簽約1年，但自信有能力再延續在史丹福橋的生涯：「到了某個年齡，就會簽這種類型的合約，有時也會懷疑自己能否適應一個新的聯賽，但毫無疑問的是，我會竭盡所能，準備就緒，而且很放鬆。車路士會否再和我續多1年約，我不知道，之後再坐下來討論，但我知道車路士和林柏特今夏邀請我來，就是需要我的經驗。」

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