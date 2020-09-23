網球 │ 唔打法網兼提早收「咧」 安達絲古：出年再嚟過

19年美國網球公開賽女單冠軍安達絲古宣佈，於棄出戰本月27日展開的法國公開賽，並將缺席今季餘下所有賽事。

「我作出了一個艱難的決定，放棄今年的泥地賽季，並會藉今季的餘下時間，專注於我的健康及訓練上。」安達絲古透過Twitter宣佈。「我對2021年充滿期望，包括出戰奧運。我希望利用這段時間集中提升自己的球技，令我能以前所未有的最強狀態回歸。」

世界排名第7的安達絲古，自從去年10月在WTA年終賽左膝受傷，被迫中途退出賽事後，便一直未有出賽。她在早前亦宣佈因為武漢肺炎疫情，放棄到紐約進行美網衞冕戰。

除了這名20歲加拿大球手之外，世界排名第一的澳洲球手芭迪，以及剛贏得美網錦標的日本球手大坂直美，均已宣佈放棄參加法網。

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