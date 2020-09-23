日職︱三浦知良相隔13年再登日職賽場 FC橫濱2:3憾負前鋒

效力FC橫濱的前日本國腳三浦知良相隔13年後再次在日職聯賽上陣，打破了中山雅史由2012年11月保持至今的日職最年長上陣球員紀錄，可惜橫濱在力戰之下仍以2:3不敵榜首的川崎前鋒。

三浦知良今仗以隊長身份聯同中村俊輔和松井大輔兩位老將一同正選上陣，外界一度預料橫濱今場可能會被榜首的川崎大炒。不過上半場橫濱防守嚴密，未有給予對手太多機會，川崎要靠新星田中碧上半場22分鐘在禁區左路接連擺脫松井大輔和中村俊轉後起腳破網，半場才領先一球。

川崎在換邊後1分鐘擴大比數，旗手怜央接應小林悠的傳送，在12碼點付近第一時間起腳破網，不過FC橫濱在48分鐘就由小林友希接應中村俊輔開出的角球撞入成1:2。三浦知良戰至56分鐘就退下火線，今場未有射門；而交出助攻的中村俊輔和松井大輔亦於60分鐘被調離場。川崎前鋒在67分鐘再由旗手怜央梅開二度領先至3:1，橫濱最後由佐藤謙介在74分鐘射入一球追近，及後兩方再未有增添紀錄，川崎以3:2險勝。

三浦知良賽後就感謝隊友和教練讓他以隊長身份重返日職賽場，他又表示期望將來再有機會打破巴西名宿薜高在1994年效力鹿島鹿角時以41歲之齡創下的日職最年長入球球員紀錄：「今場因為戰況關係，我沒有太多射門機會，希望下一次能夠在禁區範圍內有更多機會。」而橫濱教練下平隆宏就大讚三浦今場為隊友鋪橋塔路之餘，自己亦積極回防助守。

周三其他日職賽果

北海道札幌岡薩多 0:1 柏雷素爾

鹿島鹿角 1:0 湘南比馬

FC東京 2:0 大阪櫻花

大阪飛腳 2:1 名古屋鯨魚

神戶勝利船 4:3 鳥棲砂岩

大分三神 0:2 廣島三箭

橫濱水手 3:2 仙台維加泰

清水心跳 1:2 浦和紅鑽

*前者主場

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