網球 │ 掛拍後想返瑞士長住 費達拿：當啲齒輪郁唔到我就會停低

瑞士網球天王費達拿因為膝傷報銷今個賽季，雖已定下目標在來季再戰湖江，但他日前接受傳媒訪問時亦承認，一旦身體的「齒輪」不能再動，他便會停下來。

現年39歲的費達拿，自今年一月出戰澳洲公開賽後，便未有參加任何比賽，他承認經過多年征戰後，非常享受這段難得的假期。目前世界排名第四的他說：「過去20年我一直在飄泊，以往我最多也只會留在家中五至六周，今次能夠有這麼長的休假，讓我能夠有很多時間跟家人相處，真的很好。當你跟重要的人一起時，繃緊的臉也會像糖一樣溶化。」

費達拿表示，非常感謝太太Mirka 放棄了自己的網球員生涯，一直在身邊支持他：「Mirka 是是好的母親，最好的妻子！她一直支持着我，是個了不起的人。」這位20項大滿貫錦標得主又提到，退役後將會返回瑞士長住。「瑞士絕對是我最愛的國家，我一直都打算在掛拍後回到這裏居住。當齒輪不再動的時候，我就會停下來。」

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