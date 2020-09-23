【本報訊】復戰有個好開始的東方龍獅，今午3時在移師到小西灣運動場上演的港超聯，強攻「攔路虎」冠忠南區，力圖趕過理文重返榜首。

東方在復賽首戰以2:1險勝宿敵傑志後，目前7戰得12分，1分落後於同樣7戰的理文排在第2位，該老牌球會為求重奪聯賽冠軍，決心絕對不用懷疑。東方擁有強勁攻力，加上人腳相對充裕，有助爭三冠，上場後備落場交出兩個助攻的利馬將復任正選。

東方教練李志堅昨午表示，上場擊敗競爭對手傑志後爭標形勢比之前有改善，但實際仍處被動狀態，目前首要是踢好每一場。他說：「球員踢過一場，相信狀態會有所提升，但各隊目前仍有不足，彼此實力有所拉近。此戰對手南區沒有太大壓力，上場逼和富力，而我們要顧及盃賽及聯賽，部署上要小心。」隊長梁振邦表示經過一場復賽，開始有比賽感覺，而南區小將後備落場表現出相當活力及鬥志，不能掉以輕心。

南區上場由主教練兼球員列文親自領軍，結果在比賽末段靠球員努力以2:2逼和奪標大熱富力，並保住該區隊的爭標希望。此戰對另一爭標熱門東方必須成功搶分，但球隊有菁英盃決賽對傑志後顧。南區上場展示出不俗的狀態及爭勝態度，惟較東方少一日休息時間，恢復上可能有點輸蝕，至於此戰列文會否繼續正選領軍有待臨場決定，而積施利停賽，其中場位置將由劉浩霖頂上。