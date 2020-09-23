港超聯首場復賽，上星期六經已在將軍澳運動場閉門上演，兩支爭標球隊東方龍獅和傑志實力旗鼓相當，兩隊都有受新球員上陣限制影響，雖然東方龍獅有費蘭度、亞歴斯祖和劉學銘三人不能上陣，但前線盧卡斯、辛祖和艾華頓這個三叉戟組合攻力依然強勁，不過雙方球員明顯受休戰太長所影響，整場比賽節奏都較慢，最終東方憑下半場後備入替的鍾偉強接應利馬長傳射入奠定性一球，球隊順利全取三分，目前12分排聯賽次位，比第4位的傑志多2份但多踢1場，爭標形勢較為被動。

至於傑志方面，中場基爾頓雖然個人能力強，但今場在中後場做駁腳居多，侵略性欠奉，前線高美斯在欠缺輸送的情況下，亦難找到射門機會，單靠兩邊傳中波亦難佔優，所以輸波亦無可厚非。領隊朱sir今仗作出很多新嘗試，首先是派上年輕小將陳晉一取代蘇沙出任正選，效果不錯，下半場一記禁區頂射門可惜中柱彈出，未能轉化成入球，整體表現值得一讚。

其後球隊在下半場中段亦換上鄭展龍和彭林林兩名年輕球員加強前線活力，雖然最終未能為球隊追平，但傑志逐步將球隊年輕化此舉實屬明智，對球隊長遠發展有正面幫助。

六支復賽球隊已相繼露面，剛以2:0擊敗愉園升上榜首的理文，前線擁有亞哥斯達、尼迪利和基華尼頓外，亦有新加盟的中村佑人和佐迪兩位入籍球員，進攻依然有保證，至於東方和富力人腳比較充裕，在緊密賽程下可作輪換替補而略為佔優，今季聯賽爭奪激烈，每場比賽結果都非常關鍵，很大可能鬥到最後一刻才能定出今屆冠軍。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報