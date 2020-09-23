港超聯｜盧卡斯奠勝 東方挫南區升榜首

港超聯休戰一天後，周三於小西灣運動場繼續閉門作賽，結果東方龍獅憑盧卡斯在上半場的入球，以1:0擊敗「黑馬」冠忠南區，復賽後兩連勝，續向「三冠王」之路進發。

復賽首度於小西灣運動場上演，冠忠南區今仗明顯為下周日（27日）的菁英盃決賽作準備，正選起用了鄭進泓、叢振洪及門將蔡子濤三位菁英盃適齡球員，主教練列文先列後備；陣容雄厚的東方則與上仗對傑志相比，正選只有三個改動，但改踢4-4-2，梁冠聰及基頓鎮守中路，黃梓浩與翟廷峯任兩閘，李嘉耀踢右中場，盧卡斯及辛祖任箭頭。

東方戰意比較鮮明，僅11分鐘，就有黃梓浩長傳予禁區內的盧卡斯頭槌攻門，被蔡子濤救出。然而，僅兩分鐘後，盧卡斯就替東方先開紀錄，由辛祖右路傳中，利馬在遠柱力壓叢振洪頭槌二傳，盧卡斯門前無人看管下頂入，東方領先1:0。

東方在領先後繼續搶攻，先有利馬在29分鐘轉身抽射斜出，再有盧卡斯在31分鐘近射被蔡子濤擋出。南區完半場前才有一次極具威脅的埋門，陳廣豪右路傳中，史提芬搶點，在被力壓下撞射高出；接下來的角球比圖接應頭槌攻門，葉鴻輝飛身救出。半場東方領先1:0。

下半場展開，兩隊合共作出五個調動，南區換入主教練列文、陳肇鈞及陳凱柏，東方則換入茹子楠，並由艾華頓入替上半場與鄭進泓碰撞後、倒地受傷的盧卡斯。領先的東方仍有較多攻勢，艾華頓在前場有不少快放機會，包括52分鐘中路突破後傳予左路的黃梓浩，再接應後者的回傳後起腳被救出；艾華頓在兩分鐘後再於「洛賓式」右路切入中路起腳高出。完場前東方再有基頓接應角球頭槌攻門，蔡子濤救出，東方最終以1:0勝出，全取三分後以兩分之差反壓少踢一場的理文，升上聯賽榜首。

東方主教練李志堅賽後表示，最重要全取三分：「這種比賽有如小型錦標賽，思維最重要全取三分。足球比賽上，領先一球，遲遲未能取得第二球，就會很擔心被追回。」他表示，久未能拉開比數，令球隊有點進退失據，亦未能放膽使用最後兩個換人名額。他又認為，復賽前東方在聯賽被動，但連贏兩場，加上主要對手富力失分，而富力及理文為目前最大對手。東方除聯賽外，尚會出戰足總盃及銀牌決賽，爭取「三冠王」。

南區在復賽後兩仗均用上不少菁英盃適齡球員，明顯為下周日的菁英盃決賽準備，領隊貝可泓賽後指：「準備時間不足，特別進攻細節上有情況不理想，但球隊明顯在進步中。」

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