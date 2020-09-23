英超│不滿賽程就晒本土球迷 亞洲轉播商要求「回水」

英國傳媒報道，由於英超賽會在賽程安排上刻意遷就本土球迷，若起部份亞洲地區的轉播商不滿，並考慮因此要求退款，各家英超球會隨時面臨數以千萬鎊的經濟損失。

《每日郵報》指，包括來自香港、新加坡與泰國的轉播商，對英超在九月份的大部份球賽，都在當地時間晚上舉行甚為不滿，並指若然有關安排一直延續，便會要求退還部份轉播費用。

儘管英超早前已取消跟中國蘇寧集團每年1.88億鎊（約18.8億港元）的轉播合約，但亞洲地區電視市場仍然是英超的一大收入來源。英超每年高達12億鎊（約12億港元）的海外轉播收益當中，就有大約4億鎊（約40億港元）來自亞洲，單是香港、新台幣、泰國、馬來西亞及印度，每年就要向賽會支付3.3億鎊（約33億港元）轉播費用，不過由於時差關係，球賽在英國時間晚上，即是亞洲地區的凌晨時份進行，大大減低了收視率及商業效益。

報道又指，英超賽會目前跟本土轉播商的合約，為三年50億鎊。雖然受滙價波動影響，目前英超亞洲區三年轉播合約的價值，已跌至36億英鎊，但海外轉播收益的比益，仍然不斷上漲，令英超賽會不得不想辦法平衡各方利益。

英超每年海外轉播收益分佈

第1位：亞洲（4億鎊）

第2位：英國以外的歐洲（3.2億鎊）

第3位：撒哈拉以南的非洲（1.7億鎊）

第4位：美國（1.33億鎊）

第5位：中東及北非（1.24億鎊）

第6位：世界其他地區（1億鎊）

資料來源：《每日郵報》

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！