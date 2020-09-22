NBA季後賽 │ AD全場搶得2個籃板 金塊擒湖人場數追成1:2

金塊周二在NBA季後賽西岸決賽周三回合，以114:106擊敗湖人，於七場四勝制的系列賽，場數追至落後1:2。

雙方今仗初段勢均力敵，金塊在第二節一開始就連取7分，並以一段15:3的攻勢，將比數拉開至44:30。他們在這一節最多領先18分，但湖人隨後逐漸收窄差距，半場僅落後53:63。金塊在第三節再度施壓，J格蘭（Jerami Grant）單節就取得12分，協助球隊領先93:75，帶着18分優勢進入最後一節。湖人在關鍵時刻試圖反撲，並一度追至99:103，但金塊的謝美梅禮（Jamal Murray）之後射入兩個三分球，再將比分拉開，湖人最終以8分之差落敗。

對於成功抵擋湖人末段的大反擊，金塊教練米高馬龍（Michael Malone）亦大讚球員的表現：「我們（在危急關頭）沒有崩潰，並冷靜地頂住了他們的反擊，成功逃離險境。」他說。

謝美梅禮今仗為金塊攻入28分，並交出了12次助攻及搶下8個籃板球，J格蘭得到26分，祖傑（Nikola Jokic）則有22分、10個籃板球及5次攻。

湖人方面，勒邦占士（LeBron James）全場貢獻了30分、10個籃板球及11次助攻的「三雙」佳績，上回合射入絕殺三分球的安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有27分，但紫金兵團今仗在籃板球方面的表現未如理想，被金塊以44:25拋開，作為內線支柱的AD，全場更只在末段搶得兩個籃板球，成為其中一個落敗因素。兩隊將於周四進行第四回合賽事。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！