周三英聯盃上演第三圈最矚目賽事，同屬英超的李斯特城與阿仙奴正面交鋒。兩軍開季後狀態同樣不俗，於聯賽收穫兩連勝。不過翻看往績，李城主場迎戰兵工廠近四年都保持不敗，今仗「五五波」之下稍看高李城一線。

文：亨少

周日聯賽李斯特城主場迎戰向來硬淨的般尼，雖然比賽初段就先失球，但其後連入三球，最終以4:2大勝對手，袋足三分。李城開季2戰已攻入7球，為英超其中一隊攻力最強球隊，過去球隊一向過於依賴射手占美華迪數糊，不過上場聯賽對般尼的四個入球都不是由華迪取得，可見李城其他球員同樣具備入球能力。

麥迪臣勢返正選

今仗可以預期李城將會收起部份主力，連續兩場先列後備的「好波之人」占士麥迪臣（圖）料將重返正選陣容，另外咸沙袓靴里、基斯甸富治斯以及伊恩拿祖一眾副選球員亦有望擔正，實力仍有一定保證。再者，李城近季坐鎮皇權球場迎戰阿仙奴，由2016年起4次對碰不敗，最近三次更全數勝出，往績佔優下，李城有力在主場淘汰槍手晉級。

至於對手阿仙奴開季首戰輕取富咸三球，但上仗主場迎戰另一支倫敦球隊韋斯咸的演出卻頗為失準。球隊被追平後，對手有多次機會反超，可惜一一未能把握，最終兵工廠靠丹尼施巴路斯及尼基迪亞的配合炮製奠定勝局一球，才以2:1險勝對手。

阿仙奴留力撼紅軍

雖然由阿迪達執掌後，阿仙奴在盃賽的表現有改善，去季更再次捧起英足盃，不過今次面對近年剋星李城，要過關就絕非易事。況且，下周阿仙奴於聯賽將要硬撼衞冕的利物浦，可以預期兵工廠同樣會在周三的比賽中收起主力， 雷斯尼爾遜、祖爾韋洛克以及美蘭尼爾斯等小將或會正選上陣，實力未必高過李城太多。

從上仗看來，阿仙奴的防線仍難言穩陣，今仗雖然或有大衛雷斯復出領軍，但仍然未能給予球迷信心，大意犯錯依然存在，面對大勇的李城或可能因防線問題而最終出局。

賽制：兩隊若在90分鐘賽和將不會加時，會直接以互射12碼決勝負。