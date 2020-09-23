英聯盃 │願親身一對一教路 蘇B：格連活特想踢中鋒就要練好啲頭槌

曼聯周二在英格蘭聯賽盃第三圈，以3:0擊敗英冠球隊盧頓，當中後備上陣的格連活特亦有一球進賬。不過，紅魔領隊蘇斯克查直言，假如格連活特要發展成為「9號仔」正中鋒，就必須加強頭槌攻門的能力，他更表示願意親身對這位英格蘭新星，進行一對一貼身指導。

雖然早前在代表英格蘭作客出戰冰島後，在當地被爆出「約炮醜聞」，因為違防疫守則而被逐出大軍，但格連活特在球場上的表現，仍然相當出色。不過，蘇斯克查就認為他要再進一步，技術就要更加全面。

「作為一個男孩，身體還未完成發育，他可以在中路穿插，而不是一味衝撞。」蘇B說。「我當年也不是在中路『搵食』的，大部份入球都在龍門口兩側取得。若要成為一位『9號仔』，他就要好好改善頂上功夫。我一直都對他說，如果他想的話，大可以來找我一起練習。」

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