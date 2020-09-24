英超︱費查預言連格脫「魔」：請得拉奧拿做經紀唔通留隊咩？

曼聯名宿費查深信，現於陣中已失正選的連格找來拉奧拿做新經理人，就是想尋求方法離開球隊。

連格雖在周二英聯盃代表曼聯正選上陣鬥盧頓，但隨着隊內中前場有人滿之患，新球季上陣機會必進一步減少，而費查也認為對方可能今夏就會聽取新經理人拉奧拿的建議，離隊他投。

在評論這位已年屆27歲的曼聯自家青訓中場時，費查說：「雖然現在是未知數，但當他請了拉奧拿做經理人，離隊的警鐘就已經響起。如果你想留隊，就不會僱用拉奧拿。」

「所以給我的感覺是他想離隊，他已經不是曼聯的正選，現在只是隊內的一員，而他也在這間球會很長時間了，或許他感受到自己是時候去尋找新挑戰了，也可能來到這個歲數，他希望有更多正選機會，所以看看這個轉會窗關閉前，他的路向會如何。」

連格在曼聯生涯共上陣208場，射入33球，但上季在英超是5年來上陣場數最少1次，而且22次披甲得9次為正選，並在煞科戰對李斯特城才靠對方門將卡斯柏舒米高「送禮」，才取得上季聯賽的唯一入球。據報分別由紅魔前領隊執教的球隊，即摩連奴的熱刺及莫耶斯的韋斯咸，都對這位舊將有興趣。

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