拜恩墜機餘波 │ 空難現場照片外洩 拜恩遺孀正式起訴洛杉磯縣警長

美國傳媒報道，已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant），已就有洛杉磯縣警員，私自拍下及外傳其丈夫及女兒遇上直升機空機後身亡的相片，正式向當地警長提出起訴。

雲妮莎的代表律師發聲明指，洛杉磯縣警方一直拒絕提供涉事警員的資料，是有意掩蓋有人行為不當的真相。「提出訴訟的目的是要問責，旨在防止這種可恥的行為，日後再為受害家庭帶來傷害。」聲明說。「當局已正式拒絕拜恩太太索取資料的要求，指稱他沒有法律義務提供資料，無法協助，現在就交由法庭定奪警方有甚麼義務。」

今年1月26日，拜恩和次女吉安娜（Gianna Bryant）在洛杉磯市郊的直升機意外中不幸喪生，機上九人全部罹難。3月2日，洛杉磯縣警長維蘭路華（Alex Villanueva）證實，有八名警員涉及分享該直升機意外現場的照片，而在事件曝光之後，涉事警員已刪除有關照片。維蘭路華當時又指，警方有一項禁止拍攝和分享罪案現場的政策，但該政策並不適用於意外現場。

「對於有陌生人凝視着其亡夫與孩子死亡時的照片，拜恩太太感到非常不安。她害自己或另外幾名孩子，有朝一日會在互聯網上，看到至親恐怖的死狀。」雲妮莎代表律司在訴訟文件上表示。

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