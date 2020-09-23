日職︱134歲三大長老正選衝「鋒」 三浦知良再刷新日職最年長上陣紀錄

日職升班馬FC橫濱今日將會作客榜首的川崎前鋒，球隊今日將會派出隊中最年長的3位球員正選上陣，其中53歲的三浦知良將會再次刷新日職最年長上陣球員紀錄。

FC橫濱周三的正選名單之中，包括了53歲的三浦知良、42歲的中村俊輔、以及39歲的松井大輔，三位球員的年齡合共134歲。今次是三浦知良相隔13年共4,680日之後再次在日本頂級聯賽上陣，並且大幅刷新了由中山雅史以45歲又2個月所保持的日職最年長上陣球員紀錄。三浦知良曾經於2016年6月19日對FC岐阜的日乙賽事刷新了日本職業聯賽最年長入球球員紀錄，假如他今場取得入球的話將可以進一步刷新這項數據。

不過，FC橫濱今場的對手川崎前鋒今季表現驚人，一度取得10連勝刷新日職最長連勝紀錄，而且近期亦場場大炒對手，今場派出「三大長老」正選上陣的橫濱能否逃過一場大敗仍是未知數。但根據香港足智彩的賠率，「主其他」賽果的賠率開賽前只有6倍。

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