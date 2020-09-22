歐超盃 │ 至少2千位拜仁球迷去匈牙利睇波 巴伐利亞州長擔心武肺又爆發

今屆的歐超盃將會在周四上演，由上季歐聯冠軍拜仁慕尼黑對陣歐霸冠軍西維爾，而且這場比賽將會於匈牙利舉行。據英國傳媒《每日郵報》報道，匈牙利目前已經放寬了防疫措施，因此這場歐超盃賽事將會允許2萬名球迷入場觀戰，其中兩隊球迷各佔3,000人，匈牙利當地則另有14,000位球迷可以入場。不過巴伐利亞州總理蘇達（Markus Soder）就擔心，這場歐超盃賽事隨時成為武漢肺炎傳播的溫床。

自從3月武漢肺炎導致世界各地體育賽事停擺後，歐超盃將會成為所有體育賽事當中，參加人數最多的一場比賽。匈牙利當地的防疫措施亦得到了放寬，球迷可以入場觀賽之餘，大部份球會只建議球迷戴上口罩，而非強制戴口罩。此前拜仁教練費歷克對於需要在匈牙利作賽，就已經表達過不滿，而拜仁會長路明尼加就表示會有至少2,100名球迷前往匈牙利。考慮到疫情仍未受控的關係，蘇達就呼籲拜仁球迷不要在本周的歐超盃中，前往布達佩斯冒險：「一提到歐超盃，我就會感到不舒服。布達佩斯是一個危險的地方，我們需要非常小心。」

早在二月份的時間，西甲球隊華倫西亞曾在歐聯16強兩鬥阿特蘭大，不過隨後出現大量球員以及球迷感染武肺，其中阿特蘭大教練加斯柏連尼更透露自己在賽前出現症狀，但仍然選擇繼續帶隊，當時就已經有大量球迷不滿兩支球隊不負責任。

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