英超︱施美度2.7億轉投狼隊 一個聯賽集齊葡國5大右閘

周三狼隊在官方網站宣佈，球隊已經成功簽入葡萄牙後衞尼爾遜施美度，雙方簽約3年。這位26歲右閘將會成為狼隊當中第10位葡國球員，可見狼隊推行「葡國化」的決心非常大。據巴塞隆拿官方的聲明指，施美度的轉會費為3,000萬歐元（約2.7億港元），另外還有1,000萬歐元的附加條款。而且現時已經一共有5位葡萄牙右閘聚集在英超，更方便葡萄牙國家隊教練費蘭度山度士去考察國家隊的右閘球員。

今夏球隊在此前已先後簽入法比奧施華以及域天拿兩位葡萄牙球員，加上施美度來投，令到狼隊的葡國勢力進一步擴大。現年26歲的施美度在巴塞效力三個球季，在西甲以及歐聯賽場表現不算差，不過可惜仍然未能逃過巴塞今夏進行的大清洗。值得一提的是，在施美度加盟英超後，現時一共5位葡萄牙右閘也在英超「搵食」，另外4人分別為李斯特城的列卡度彭利拿、阿仙奴的薛迪索拉斯、曼城的祖奧簡斯路以及曼聯的達洛治。

對於能夠加盟狼隊，施美度就表示：「我之所以選擇狼隊，是因為這是一支出色的球隊。去年他們整個球季的表現也很好，在英格蘭以及歐洲成為了一支強隊。狼隊可以期待一位喜歡進攻的現代化後衞，我可以帶動團隊的步伐以及速度。我喜歡壓上進攻再回到自己防守位置。」

至於繼續大清洗的巴塞，在賣走施美度之後，目前球隊只有沙治羅拔圖可以出任右閘位置，因此需要簽入另一位右閘。據外國傳媒報道，巴塞已經同意簽入阿積士的19歲後衞達斯，這位荷蘭球員將會用作頂替施美度離隊後的位置。

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