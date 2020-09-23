極限滑翔傘‧今日體片│ 土耳其男再玩命 零安全措施瞓床飛上天

大家唔知記唔記得呢位嚟自土耳其，叫Hasan Kaval嘅滑翔傘愛好者。上次佢坐住張梳化飛上天睇電視，將兩樣佢最愛嘅活動二合為一變成極限運動，都已經以為夠晒癲，點知今次佢就再玩大啲，將一張床綁上滑翔傘飛上天，連床頭櫃同埋鬧鐘都有，中途仲戴埋眼罩瞓覺，問你服未。同上次一樣，全程佢都冇做安全措施，亦冇帶後備降傘，可以話係真‧玩命呀，所以起飛前佢都幽自己一默，搵幾個朋友抬住張床，播住歌跳「棺材舞」，好彩最後冇變真抬棺咋！

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