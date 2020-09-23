英超︱攔途送酒畀占士片段瘋傳 拖肥球迷紋身留紀念

愛華頓新兵占士洛迪古斯上周六交出一傳一射，協助球隊以5:2大勝「升班馬」西布朗，英超開賽取得兩連勝。賽後，拖肥球迷賓曉士（Ben Hughes）截停了占士座駕向他送上一瓶葡萄酒，並獲占士開心接受，片段並在社交媒體上瘋傳。及後，賓曉士將這奇妙的一刻紋在小腿上以作紀念。

28歲的賓曉士來自威爾斯，是愛華頓季票持有人，他與朋友們前往拖肥主場附近的酒吧觀看對西布朗的比賽，在回家之前遇到了驅車離開球場的占士洛迪古斯。賓曉士對《利物浦回聲報》表示︰「我在雜貨店裏，為自己買了一些啤酒和為太太買了一瓶葡萄酒，當我們出來時，我的友人發現了他並跟他自拍。我想我不會跟我的啤酒分開，所以我給了他我太太的Echo Falls。她不是很開心，但當我向她解釋，她對此覺得沒關係。」

賓曉士的朋友所拍的片段在社交媒體瘋傳，獲得大量轉發和讚好，片段中更可以看到占士收到紅酒時笑得相當開心，向賓曉士豎拇指後再將酒放到車子後座。為了紀念這特別時刻，賓曉士花了3個小時進行紋身，將穿得像占士邦的2014世界盃金靴獎得主占士拿着一瓶玫瑰紅酒的畫像紋在左小腿上留念，再次成為大眾焦點。

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