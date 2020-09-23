英聯盃 │ 甸恩軒達臣神救保不失 曼聯3:0淘汰盧頓

上周六在英超新球季首戰主場以1:3不敵水晶宮的曼聯周二成功反底，憑桑馬達、拉舒福特及格連活特先後建功，加上「地標」上陣的門將甸恩軒達臣神救保不失，於英格蘭聯賽盃第3圈作客以3:0大勝英冠盧頓。

今次是曼聯與盧頓自1992年後首次交鋒，領隊蘇斯克查派出的正選陣容與上場聯賽有10個調動，繼續出任正選的只有哈利馬古尼一人，上場後備出賽的新兵雲迪碧克今場正選披甲，門將甸恩軒達臣亦正選「地標」。不過曼聯上半場雖然形勢佔優，卻要戰至44分鐘才打開紀錄。佐治蒙古亞在禁區內侵犯班頓威廉斯，曼聯獲得12碼，桑馬達主射中鵠助球隊半場領先1:0。

上季外借錫菲聯有出色表現的門將甸恩軒達臣，今戰於81分鐘成功撲出洛克爾的頭槌攻門，力阻盧頓追平。拉舒福特則於88分鐘接應同是後備上陣的格連活特助攻後為，殺入禁區為紅魔射成2:0。補時2分鐘，格連活特亦接應另一後備上陣球員般奴費南迪斯傳送後，殺入禁區右路順利射入，曼聯最終以3:0大勝盧頓，將於英聯盃第4圈對白禮頓或英冠的普雷斯頓。

首度為曼聯一隊把關的甸恩軒達賽後表示︰「我一生都在夢想這些！為我愛的球會地標感覺難以置信，保持不失球並且取得勝利！」蘇斯克查則說︰「當有需要時你必須要撲救。迪基亞已經做了很多年，甸恩今日亦做到了。」

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