歐聯︱「美C」首次不入前三 大熱羅拔仔鬥紐亞爭做最佳

周三歐洲足協宣佈19/20球季歐洲足協最佳球員的最後三甲，其中率領拜仁慕尼黑勇奪歐聯冠軍的前鋒羅拔利雲度夫斯基及門將紐亞雙雙入圍，另外曼城中場奇雲迪布尼同樣有份。而兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）雖然入選前10，但卻是獎項舉辦以來首次兩人同時未有入圍三甲。

去季利雲度夫斯基狀態大勇，各項獎事上陣47場攻入55球，單是歐聯賽場就已經攻入15球，單季收穫德甲神射手及歐聯神射手，可謂今次最佳球員的大熱。而隊友紐亞全季表現出色，其中歐聯決賽一役更屢救險球，助拜仁勇挫巴黎聖日耳門（PSG）贏得冠軍。而迪布尼同樣踢出精采一季，個人於英超交出20次助攻，成功入圍最終三甲，但相信只屬陪跑。

而歐洲足協就率先公佈第10至4位的排名，冠軍拜仁有湯馬士梅拿、堤亞高艾簡達拿，以及甘美治分別位列第6、第8，及第9位。亞軍的PSG則有尼馬位列第4，另外前鋒基利安麥巴位列第7。至於兩大球王，八強遭逢大敗的巴塞隆拿，美斯亦排名第4，而1６強出局的C朗則只排第10位，獎項由10/11球季設立以來，兩位球王亦是三甲常客，但今次卻是二人首次雙雙未能進入前三。而獎項將於10月1日今季歐聯分組賽抽籤時公佈，屆時將一拼公佈最佳教練、最佳門將等獎項。

19/20球季UEFA最佳球員第4至10位排名

4.美斯(巴塞隆拿) 、尼馬(巴黎聖日耳門) 53票

6. 湯馬士梅拿(拜仁慕尼黑) 41票

7.基利安麥巴(巴黎聖日耳門) 39票

8.堤亞高艾簡達拿(拜仁慕尼黑) 27票

9.甘美治(拜仁慕尼黑) 26票

10.基斯坦奴朗拿度(祖雲達斯) 25票

資料來源：歐洲足協

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