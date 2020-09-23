NBA湖人︱生涯第26場季後賽交出三雙 LBJ直追魔術手紀錄

湖人周二在NBA季後賽西岸決岸第三回合，雖以106:114不敵金塊，總場數被追近至2:1，但35歲前鋒勒邦占士（LeBron James）持續交出「MVP級」表現，全場錄得30分、11次助攻、10個籃板球、2次偷球及2次封截，在今屆季後賽第三次交出「三雙」佳績。這亦是LBJ在職業生涯內，第26次在季後賽完成「大三元」，在歷史排行榜上僅次於湖人名宿魔術手莊遜（Magic Johnson）的30次。

湖人今仗在第四節曾經落後20分，但「大帝」並沒有氣餒，單在這一節已攻入13分，領軍一度追至落後4分，可惜始終無法反敗為勝。「我們在第四節打得相當不錯，但在頭36分鐘的表現，卻明顯傷害了我們。」占士說。

根據統計，這是LBJ職業生涯內，第26次在季後賽完成大三元，在歷史排行榜上僅次於魔術手莊遜，而排第三的則是現任湖人助教傑特（11次）。按照這個進度，占士將大有機在未來一兩季內超越魔術手，進佔第一位。

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