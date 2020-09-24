意甲︱羅馬易主大執位 傳托迪回歸首都狼出任副主席

據意大利《羅馬體育報》報道，羅馬一代傳奇球星托迪將會回歸這支曾經效力了25年的球會，出任副主席或技術總監職位。

羅馬在8月份正式易主，以5.9億美元出售予美國商人費特金，球會正式踏入外資時代。據報道指，已經掛靴3年的托迪很大機會回歸羅馬，出任球會管理層職位。據悉托迪雖然未曾與費特金正式會面，但近期一直與羅馬的CEO古爾度費恩加聯絡。

托迪2017年掛靴後曾經擔任過羅馬的體育總監，並且修讀歐洲足協的B級教練課程，但由於球會的工作令他無法經常上課，最終他放棄了有關課程。托迪在去年6月宣佈辭去羅馬體育總監一職，並在記者會上公開指責時任主席柏路達和管理層不讓他參與球會的決定，並聲言在羅馬易主之前都不會返回這家效力了30年的球會工作。

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