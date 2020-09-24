NBA季後賽︱奇兵希路轟37分 熱火險勝綠軍「叫糊」

熱火周三憑新秀希路（Tyler Herro）轟入職業生涯新高的37分，以112:109險勝塞爾特人，在七場四勝的NBA季後賽東岸決賽場數領先至3:1。第五戰將於周五舉行，熱火如順利報捷便可以自2014年後首度躋身NBA總決賽。

希路第四節攻入了個人今戰所得其中的17分，全場21投14投及三分球10投15中，另外亦搶下了6籃板和助攻13次，是球隊在下半場曾經以12分優勢領先的功臣。除了希路外，熱火三名得分雙位數的正選合共攻入了66分，分別是攻入24 分及9籃板的占美畢拿（Jimmy Butler）、獲22及5籃板的積傑錫（Goran Dragic）以及取得20分和12籃板的艾迪巴約（Bam Adebayo）。不過，艾迪巴約在比賽末段手腕疑受傷，未知會否影響他參加兩日後的第五戰。

與前三場比賽開始後表現欠佳不同，熱火今場形勢佔優，第三節初段曾領先58:46，之前該隊在此系列賽最多只領先塞爾特人8分。綠軍今場得分最多的是塔圖（Jayson Tatum），而他上半場6投0中、所得28分部是下半場攻入，協助球隊在第四節追至反先1分。然而，熱火之後再打出一段7:0的攻勢。

連番激戰下，塞爾特人戰至最後1.8秒由哥頓希活（Gordon Hayward ）補籃得手追至109:111，惟占美畢拿最後2罰1中，熱火終以3分力壓綠軍。J布朗（Jaylen Brown）和K獲加（Kemba Walker）分別為塞爾特人取得21和20分，哥頓希活（Gordon Hayward）攻入14分，史馬特（Marcus Smart）則貢獻了「雙雙」的10分及11助攻。

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