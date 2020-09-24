英超｜簽個左閘慢吞吞 紅魔驚做水魚猛向波圖壓價

英超首戰落筆打三更的曼聯，增兵繼續嘆慢板，傳因考慮到相中的巴西左閘阿歷士迪尼斯明夏就約滿波圖，正嘗試與該葡超球會討價還價。

曼聯首場英超不敵水晶宮後，外界抨擊他們在部份位置仍有待加強，才夠本錢與利物浦及曼城等爭奪錦標。雖然一直有傳左閘阿歷士迪尼斯就是紅魔當下的頭號目標，但有指來到今周，他們與波圖仍然談不攏價錢，原因是曼聯知道這位後衞1年後便約滿，因此就向原本索價3,660萬鎊的波圖壓價一半，期望出1,700萬鎊（約1.7億港元）便可羅致這位上季在各項賽事為波圖貢獻13個入球及12次助攻的後衞。

除了避免做「水魚」，曼聯也希望先「清倉」才簽新兵，但現在基斯史摩寧轉會羅馬一事也陷入膠着狀態，紅魔嫌對方開出的1,200萬鎊轉會費太低，而已淪為第3門將的羅美路，甚至達洛治、馬高斯盧祖、安達斯彭利拿及菲爾鍾斯等正等待清洗的冗員，收到的報價都不多，而且紅魔經常「企硬」一個價錢，令「散貨」有難度。

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