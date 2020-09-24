英聯盃︱槍手2:0淘汰李城 喜鵲7:0血洗摩甘比

周三上演的英格蘭聯賽盃第3圈英超大戰，阿仙奴在下半場藉李城的基斯甸富治斯擺烏龍而打破僵局，加上尼基迪亞完半場前亦建一功，作客以2:0淘汰李城晉級。面對低組別球隊的紐卡素和愛華頓亦分別在客場取得大捷，其中，紐卡素以7:0血洗大部份時間10人應戰的英乙球會摩甘比，愛華頓則以5:2淘汰英甲的費列活特。

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