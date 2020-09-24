NBA季後賽︱第13順位選秀新人 熱火希路紀錄之夜

熱火周三在NBA東岸決賽第四戰險勝塞爾特人112:109，後備上陣的新秀希路（Tyler Herro）成為了球隊贏波並在系列賽領前至3:1的一路奇兵。希路在今場比賽轟入了37分，締出職業生涯得分新高之餘，只有20歲的他亦成為了NBA分岸決賽獲此得分的最年輕球員。

希路去年在NBA選秀會十大不入，被熱火以第13順位選中，但他在今個季後賽發揮出色，周三攻入了37分，打破了韋迪保持的熱火新秀在季後賽單場最高得分（27分）紀錄，也是後備上陣的新秀在季後賽單場最高得分，舊紀錄是1981年東尼（Andrew Toney）的35分，37分亦是新秀球員在NBA分岸決賽的最高得分。

希路亦是在NBA分岸決賽射入至少30分的最年輕球員，超越了21歲零95日的丹尼爾傑遜（Daniel Gibson），第三是21歲零284日的拜恩（Kobe Bryant）。值得一提是，希路是NBA史上第四位在季後賽單場得分30+的20歲或以下球員，之前三人分別是1980年NBA總決賽的「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、2009年季後賽首圈的戴歷路斯（Derrick Rose）以及2010年季後賽首圈的贊寧斯（Brandon Jennings），當中只有攻入42分的莊遜得分比他更多。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！