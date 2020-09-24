法甲︱迪馬利亞禍從口出 吐口水被罰停賽四場

巴黎聖日耳門（PSG）球星迪馬利亞因為在球隊不敵馬賽的法甲聯賽中向對方球員土口水，周三被判罰停賽四場。

PSG本月13日於主場以0:1不敵馬賽的法甲比賽充滿火藥味，補時更爆發大型衝突導致共五名球員被逐離場。其後，有電視片段拍到這名阿根廷球星曾經向對方後衞艾華路蘇比朗吐口水，法甲賽會紀律委員會周三裁定判罰他停賽四場。

迪馬利亞的停賽令會由下周二開始，表示他可以出戰周日PSG作客蘭斯的法甲聯賽，但會錯過之後對昂熱、尼姆、迪安及南特的四場比賽。迪馬利亞可於11月8日對雷恩之戰刑滿復出。

PSG的巴西球星尼馬，是該仗五名被逐球員之一，球證翻看VAR確認他拍打艾華路蘇比朗後腦而將他以紅牌驅逐，他因而被罰停賽兩場。不過，尼馬賽後指遭到艾華路蘇比朗種族歧視，法甲賽會紀律委員會將於本月30日審查相關的檔案。

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