蘋足全場：守住籃底　金塊追番場

周二NBA季後賽西岸決賽第三戰，落後湖人場數0:2的金塊上演絕地反擊。比賽大部份時間一直領先的金塊，在最後一節受「紫金軍團」猛烈反撲，但主將謝美梅禮關鍵時間射入兩記三分球，領球隊以114:106力克有勒邦占士取得「大三元」的湖人，場數追成1:2。

今仗金塊甫開賽就展現決心，第3節更一度最多領先對手20分。然而最後一節湖人反撲，打出一波19:2追至僅落後3分，可惜球隊的氣勢未能撐到最後，季後賽表現極為出色的謝美梅禮更在最後2分鐘連轟2個三分球，全場射入28分領軍擊敗湖人。

此役湖人雖然有占士取得30分、10籃板及11助攻，第26次在季後賽造出「大三元」，在歷史排行榜僅次魔術手莊遜（Magic Johnson）。不過幾位高佬表現一般，上仗射入絕殺三分的安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）雖然有27分進賬，但全場只得兩個籃板，加上麥伊（JaVale McGee）及懷特侯活（Dwight Howard）3大內線只得4個籃板，徹底被攻入22分及摘下10個籃板的祖傑比下去。

賽後AD受訪時就對自己表現感到失望，「我必須要在籃板方面做得更好，不能一場比賽只有兩個籃板球。」而湖人教練禾高（Frank Vogel）亦指對手今仗展現強大活力，球隊大部時間都未能跟上是輸波最大原因。