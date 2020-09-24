英聯盃︱夏維斯開齋兼戴帽 車仔6:0大炒班士利

夏維斯周三終於開齋取得入球並且連中三元，協助主場的車路士在英格蘭聯賽盃第3圈以6:0大炒英冠的班士利。

今夏由利華古遜加盟車路士的德國國腳夏維斯，在車仔今季英超首兩仗表現不似預期，不過，周三主場對班士利的英聯盃第3圈，夏維斯是球隊上仗在聯賽以0:2受挫利物浦之役繼續獲正選席位三名球員之一，結果，領隊林柏特的決定獲得回報，這名21歲新星不但取得加盟車仔的首個入球，職業生涯並首次戴帽，助球隊晉身英聯盃第4圈。

車路士今場由譚美阿巴謙先開紀錄，他在19分鐘藉班士利後防傳球失誤，搶得皮球後在禁區內射成1:0。9分鐘後，美臣蒙特助攻，禁區邊的阿巴謙將球漏給新兵夏維斯，後者在小禁區前成功破網，射入個人在車仔第一球，助球隊領先2:0。

49分鐘，夏維斯在班士利後防成功鏟到對方球員腳下球，由巴克里射成3:0。54分鐘，阿巴謙禁區內後腳回傳予夏維斯，後者不負所託射成4:0。10分鐘後，夏維斯接應阿巴謙傳球後單刀，並成功越過對方門將射入空門，完成帽子戲法，將比數擴大至5:0。83分鐘，基奧特錦上添花，插水式頭槌建功助車仔以6:0淘汰班士利。

周三英格蘭聯賽盃第3圈戰果

富咸 2:0 錫周三

米禾爾 0:2 般尼

普雷斯頓 0:2 白禮頓

史篤城 1:0 基寧咸

車路士 6:0 班士利

費列活特 2:5 愛華頓

斯特城 0:2 阿仙奴

摩甘比 0:7 紐卡素

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