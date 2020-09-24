金塊今季成功殺入NBA季後賽西岸決賽，在周二的第3回合更以114:106勇挫湖人，場數追至落後1:2，表現令人刮目相看。事實上，同時持有英超球會阿仙奴的金塊班主高安基（Stan Kroenke），向來以孤寒聞名，重視業績多於戰績，這支以丹佛為基地的小市場球隊能在有限資源下，交出如此耀眼的成績，已算超額完成。

文：童健

除了阿仙奴與金塊之外，本身經營房地產生意的高安基，同時亦是雪崩（NHL）、公羊（NFL）及急流（MLS）等北美職業聯賽球隊的班主，這幾支球隊都有相近經營哲學，就是重視盈利多於戰績。高安基在2010年成為美式足球聖路易斯公羊班主，由於NFL規定各球會班主不能擁有其他市場的球隊，因此自2015年起金塊與北美冰曲科羅拉多雪崩，名義上是由其妻安禾頓擁有。

球迷不滿高安基拒泵水

曾於90年代末至千禧年代初，在英國以至歐洲球壇叱吒一時的阿仙奴，近年已逐漸被踢出英超前四行列，不少「槍迷」都將球隊戰績倒退，歸咎於高安基成為大股東後，改以純商業角度營運球會，一切以盈利為先，拒絕「泵水」買人，就算犧牲戰績也在所不惜。今年7月阿仙奴在英超作客爆冷以0:1不敵阿士東維拉，就有槍迷租用小型飛機，在球場上空拉起橫額，要求高安基執包袱走人。

相比充滿歷史與包袱的阿仙奴，位處丹佛小市場的金塊，明顯更適合高安基的經營模式。這位美國富豪在2000年入主金塊後，球隊在打後三季都未能躋身季後賽，包括在2002/03年球季徹底「擺爛」，以17勝65負的常規賽戰績，換來2003年選秀會3號籤（見附表3）。雖然未能得到勒邦占士（LeBron James），但藉着手執榜眼籤的活塞意外地選下日後前途黯淡的米歷錫（Darko Milicic），金塊得到當年剛以一年生身份，率領雪城大學首度贏得NCAA冠軍的安東尼（Carmelo Anthony）加盟。

金塊在往後幾季雖然搖身一變成為季後賽常客，更曾羅致艾華遜（Allen Iverson）、甘比（Marcus Camby）、K馬田（Kenyon Martin）與比立斯（Chauncey Billups）等球星加盟，一度殺入西岸決賽，惜2:4負湖人，始終未能殺入總決賽。

之後金塊多次在季後賽首圈止步，加上曾代表密蘇里大學出戰NCAA籃球賽的太子爺J高安基（Josh Kroenke），在2010年接掌球會後銳意推行年輕化，意興闌珊的Melo終於在2011年離隊轉投紐約人。

眼光獨到金塊年年升值

失去了Melo的金塊，正式步入重建階段，在烏治利（Masai Ujiri、現任速龍總裁）、哥路尼（Tim Connolly）與卡利索華斯（Arturas Karnisovas、現任公牛副總裁）等傑出行政人員帶領下，發掘出祖傑（Nikola Jokic）、謝美梅禮（Jamal Murray）與米高波特（Michael Porter Jr.）等「潛力股」，作為球隊的新支柱，並於2015年找來最初只是一位高中助教的米高馬龍（Michael Malone）擔任主帥，以有限資源打出亮眼戰績，球會市值亦由2000年入手時的2.02億美元（約15.8億港元），升至16億美元（見附表1）。

厲害的是，雖然金塊近季成績飛升，但在球員薪金支出上控制非常嚴格，在16/17球季球員總人工支出為8,100萬美元（見附表2），在30支NBA球隊中排第27位，儘管近季有祖傑續簽年薪約3,000萬美元的肥約，以及三年前簽入今季最高薪酬的前鋒米爾沙（Paul Millsap）等動作，金塊在2019/20球季NBA球隊總薪金支出亦僅排13，營運方面非常出色。