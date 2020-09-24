歐霸外︱ 記者要求合照悼亡父 摩連奴「冇架子」兌現承諾

周四英超球會熱刺將會在歐霸盃第3圈外圍賽，遠征北馬基頓迎戰當地球會舒肯迪捷，賽前熱刺領隊摩連奴出現記者會上，遇上了一個「特別要求」，當地一名記者希望與摩連奴合照，以完成已故父親的心願，結果摩連奴「冇架子」兌現諾言。

外媒報稱，一名北馬基頓自由身記者Igor Aleksandrovic，原來是無緣出席賽前記者會，但後來熱刺的公關團隊，後來將摩連奴帶回開記者會房間，讓該名記者獲得向摩連奴發問的機會。

該名記者向摩連奴表示：「主帥你好，這是一個獨特的機會讓我問你問題，我需要代我父親向你發問。首先代他向你致意，不過他現在已經在天堂了，有一次他病重時，他問我有否有機會見到你，希望和你合照，因為他總是鼓舞我，如像你在任何球隊擔任主帥時一樣，不論贏或輸，他總是非常尊重你。」

「如果你允許與你合照一張，我會將它框起並放在他的墓前，如果你和你的球隊取勝，你會容許我這樣做嗎？」

摩連奴表示：「十分感謝，拍照與比賽結果無關。如果你可以在賽前與我們會面，或者賽前在酒店會更加方便，如果你希望在賽後，那就賽後才拍照，這與比賽結果無關。我很榮幸可以與你合照，我亦很榮幸及尊重你的父親，對我有如此強烈的情感，我並不配擁有。」

結果熱刺在周四在官方twitter，上傳了摩連奴與這名記者的合照，只見摩連奴脫下口罩，面帶笑寫並舉起姆指，與這名有「特別要求」的記者拍照，絲豪沒有一點名帥的架子。

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