英聯盃︱ 施華地標夏維斯戴帽 林柏特激讚兩名新援

周三英聯盃車路士主場6:0大勝英冠的班士利，其中兩名新援堤亞高施華及夏維斯齊齊正選上陣，其中36歲的施華踢了60分鐘表現穩健，年僅21歲的夏維斯更大演帽子戲法，賽後二人齊齊獲領隊林柏特大讚。

今夏從巴黎聖日耳門免費來投的堤亞高施華，早前因狀態關係缺席了車路士首兩場聯賽，周三英聯盃始上陣踢了60分鐘，賽後林柏特表示：「今晚對於他來說是完美的60分鐘，他展現了自己的質素，當然他的狀態亦會越來越好。而且他還在更衣室及球場上充當領導角色，對於隊友們有要求，雖然他不懂英語，他現在看來這不是甚麼問題。我對他非常滿意，這是我對這樣高水平球員的期間，讓他加盟球隊令人十分振奮。」

對於今場大演帽子戲法，成功反擊外界質疑的夏維斯，林柏特則稱：「我對夏維斯的表現感高興，這是我希望他今晚能做到的東西，夏維斯沒有參加我們的季前訓練，今晚對他來說是很好的經驗，他與譚美阿巴咸合作得很好，很高興他在球隊內充滿自信，對於他來說是一個很好的晚上，完成了他在車路士很多的第一次。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！