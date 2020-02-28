TENET‧今日體片│ 堪稱史上最高速型到「飛起」 《天能》雙體帆船原來有世界賽

相信不少人看完大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）今期的荷里活巨作天能（Tenet），都會被其中一幕又型又刺激的賽帆船（Sailing／Foiling）深深吸引。路蘭在戲中用到的是F50雙體帆船（F50 foiling catamaran），這種船是在近兩年才有的SailGP世界賽入面專用，速度可以高達時速50海里，堪稱是史上最高速級別的賽帆船比賽。

SailGP首屆比賽於2019年舉行，有六個國家派出團隊參賽，包括美國、英國、法國、澳洲、日本及中國。整季比賽由澳洲悉尼、美國三藩市及紐約、英國考斯和法國馬賽總共五場比賽組成，第一季冠軍最後由澳洲隊贏得。

據知路蘭就是出席過幾次SailGP比賽後被深深吸引，最終決定把這項運動搬到大銀幕上，更找來冠軍澳洲隊隊長Tom Slingsby及美國隊的Rome Kirby，在戲中負責技術指導，控制帆船以及充當演員替身。其中高妹女主角Elizabeth Debicki在賽船一幕的替身，就是由Kirby戴上假髮飾演。

Kirby在訪問中指：「當初有人聯絡我們，還以為是開玩笑，因為要用F50拍戲的成本十分高昂，但當知道是路蘭後，就明白是認真的了，因為他出名拍戲要用真實場景道具。不過當我見到他們租用了一艘普通50尺雙體船用來拍攝， 我就知道他們低估了F50，因為他們完全跟不上我們的速度。他們指船的速度有約14海里，以為已經很快，但其實F50要去到至少17海里才可以開始飛離水面滑翔（foiling），正常情況下速度都會在30至40海里之間，最後他們要改用直昇機拍攝。」

「我們知道路蘭要來拍賽帆船後都極度興奮，因為只是能夠參與在他的電影中已經是一件大事。更何況我們相信九成看這部電影的人都對賽帆船一無所知，如果拍出來效果好，令他們對觀看比賽產生興趣，都是我們十分樂意見到的。」

SailGP的第二個賽季在今年2月已經展開，不過因為武漢肺炎疫情影響而中途停擺，餘下的賽事將會延至2021年才舉行。

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