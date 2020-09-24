武漢肺炎：英超，我要進來了。

英格蘭聯賽盃前夕，英超韋斯咸三人不幸地確診武漢肺炎。更嚴重的是，熱刺對手英乙球隊奧連特（圖）大部份一隊球員中招，導致該場未能如期舉行。值得留意的是，兩家都是位於倫敦地區的球隊。估計達雙位數的感染令奧連特被迫即時關閉練習場與球場，直至另行通知。這引申到一個狀況。目前，英超規定所有職球員必須每周進行病毒檢驗。不過，英格蘭足球聯賽（EPL）——英冠、英甲與英乙，今季則由於不少球會於閉門作賽無收入情況下、導致財務達至深切治療級別，因而取消上季尾復賽時的硬性規定。如果不是熱刺以球隊安全為由（車路士及韋斯咸也是），主動付費兼邀請奧連特做檢測，恐怕今次牽連會更廣。

不過，並非所有英超球隊與低組別球隊對賽時，都會主動付費並邀請對手檢驗，般尼、富咸、愛華頓與紐卡素便沒這樣做。這進一步引申到另一個問題：英超球隊應該為低組別球隊埋單做檢測嗎？表面看來，能力越大，責任越大。

有報道指，EPL因武肺疫情影響失去門票與轉播收入，每月損失達2,000萬鎊，英超出手相救確實可解燃眉之急。問題是，英超聯賽公司自己都水浸眼眉，每月損失高達一億鎊。我認為同是主辦賽事的F1（Liberty Media）其做法可取。

F1、F2、F3與支援賽事各車隊人員約2,000人來比賽嗎？我大會負責檢驗。閒時，你自己跟每隊可多達1,200人檢驗。總之，確診就上不了包機，也進不了車場。因為他們明白，假如在自己這個生態圈內爆發感染，將隨時令整盤生意崩潰。英超看來關已封，不過原來還有奧連特等這些「武肺後門」。這實在是紅色警戒呢。否則，就像小夫一樣，被人進來了就很痛呢。個心。

丹尼爾 體育主持

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