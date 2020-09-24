英超史上最差領隊│荷蘭國家隊宣佈 法蘭迪保亞領橙兵征兩項大賽

荷蘭足總周三宣佈，正式委任前國腳法蘭迪保亞，取代今夏離任成為巴塞隆拿教練的奴朗高文，成為荷蘭國家隊未來兩年的主帥，並會帶領橙衣兵團出戰明夏的歐國盃，以及衝擊2022年卡塔爾世界盃。

聲明續指，法蘭迪保亞已立即展開工作，並將會在10月3場國際賽比賽，包括主場友賽墨西哥，以及接連作客波斯尼亞及意大利的歐國聯賽事中領軍。

現年50年的法蘭迪保亞，球員時代曾代表荷蘭國家隊上陣過112場，只在史奈達及雲達沙比他取得更多喼帽，參加過2屆世盃及3屆歐國盃，不過作為教練他的領軍戰績認真麻麻，曾執教意甲國際米蘭及英超水晶宮，均是上任不足3個月即被炒，其中在17/18球季執教水晶宮時，球隊開季首4場聯賽就全敗兼0入球，被譏諷為「英超史上最差領隊」的法蘭迪保亞，足足待業超過一年才轉教美職聯球隊阿特蘭大聯，今夏7月亦因戰績不佳而離任。

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