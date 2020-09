警察濫暴｜泰勒事件無警被控謀殺 LBJ娜賓露齊表不滿

美國肯塔基州路易維爾市(Louisville)警隊,在今年3月一次緝毒行動中,誤闖民宅,更開槍打死非裔婦女泰勒(Breonna Taylor)。案件周三開審,大陪審團決定,涉案的三名警員只有一人因開槍打死泰勒,以三項一級肆意危害罪(wanton endangerment in the first degree)輕罪起訴,另外兩名警員則未被起訴,決定引發當地騷亂。一眾NBA球員如湖人球星勒邦占士( LeBron James)、丹尼格連(Danny Green)、J布朗(Jaylen Brown)甚至勇士教練卡爾(Steve Kerr)都表示不滿,要求還泰勒一個公道。向來敢言的美國女子足球隊主將娜賓露,也指不公平。

LBJ在Twitter表示:「我極度震驚、受到傷害、失望和覺得瘋了。我們想為泰勒討回公道,最後卻只能為她鄰居的牆壁(指警員開槍打中牆壁,所以只是犯了肆意危害罪),而非她的美麗人生討回公道。我對裁決會否感意外,當然不會,但我仍會感到受傷害和內心感到不舒服。」

其湖人隊友丹尼格連說:「這(改變)是很困難,我們仍嘗試用正確的方法去做......但今天發生的事證明不足夠,我們是這樣想,我也肯定大部份國民都是這樣想。」

塞爾特人球員J布朗說:「坦白說,我對裁決不意外。這個社會建立的意圖,從來不是保護有色人種。」卡爾表示,事件再次令人反思,現今美國是否他們想生活的國家,又或是否適合小朋友成長的地方。

娜賓露則說:「我的天,事件令人震驚、覺得不幸,但不會感意外。在這國家的有色人種,理應獲得更好的待遇。」

