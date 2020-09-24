警察濫暴｜泰勒事件無警被控謀殺 LBJ娜賓露齊表不滿

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）警隊，在今年3月一次緝毒行動中，誤闖民宅，更開槍打死非裔婦女泰勒（Breonna Taylor）。案件周三開審，大陪審團決定，涉案的三名警員只有一人因開槍打死泰勒，以三項一級肆意危害罪（wanton endangerment in the first degree）輕罪起訴，另外兩名警員則未被起訴，決定引發當地騷亂。一眾NBA球員如湖人球星勒邦占士（ LeBron James）、丹尼格連（Danny Green）、J布朗（Jaylen Brown）甚至勇士教練卡爾（Steve Kerr）都表示不滿，要求還泰勒一個公道。向來敢言的美國女子足球隊主將娜賓露，也指不公平。

LBJ在Twitter表示：「我極度震驚、受到傷害、失望和覺得瘋了。我們想為泰勒討回公道，最後卻只能為她鄰居的牆壁（指警員開槍打中牆壁，所以只是犯了肆意危害罪），而非她的美麗人生討回公道。我對裁決會否感意外，當然不會，但我仍會感到受傷害和內心感到不舒服。」

其湖人隊友丹尼格連說：「這（改變）是很困難，我們仍嘗試用正確的方法去做......但今天發生的事證明不足夠，我們是這樣想，我也肯定大部份國民都是這樣想。」

塞爾特人球員J布朗說：「坦白說，我對裁決不意外。這個社會建立的意圖，從來不是保護有色人種。」卡爾表示，事件再次令人反思，現今美國是否他們想生活的國家，又或是否適合小朋友成長的地方。

娜賓露則說：「我的天，事件令人震驚、覺得不幸，但不會感意外。在這國家的有色人種，理應獲得更好的待遇。」

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